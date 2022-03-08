В Житомире оккупанты уничтожили общежитие ракетным ударом [ Редактировать ]
Вечером 8 марта российские войска нанесли ракетный удар по жилому общежитию в Житомире (район Корбутовка).
О происшествии рассказал мэр города Сергей Сухомлин.
В результате удара здание полностью разрушено. По словам мэра, в общежитие живут обычные мирные граждане, которые получили в нем квартиры 20 лет назад. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
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