Бывший футболист Дэвид Бекхэм заявил, что пожертвует миллион долларов для украинских детей. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Детей забирают с кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Война в Украине длится уже вторую неделю, нужды семей обостряются, а 7,5 млн детей сейчас находятся под угрозой", – заявил Бекхэм.

Экс-футболист вместе со своей супругой Викторией и ЮНИСЕФ открыли сбор денег в помощь украинским детям.

"Сегодня, в Международный женский день, мой седьмой фонд для @UNICEF призывает оказать немедленную помощь для поддержки благополучия детей, включая медицинские товары и безопасные места для семей. Пожалуйста, присоединитесь ко мне в поддержке ЮНИСЕФ в его жизненно важной работе на местах и ​​дайте все, что можете. Спасибо", – обратился он к поклонникам.