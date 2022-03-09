"Это зверство! Теряете человечность": Зеленский отреагировал на удар по роддому в Мариуполе (видео) [ Редактировать ]
Закрыть небо над Украиной потребовал у стран НАТО президент Украины Владимир Зеленский после авиаудара по роддому в осажденном россиянами Мариуполе.
Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно приостановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность.
по теме
Россия уже завела на нашу территорию почти все войска, которые собирали для вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 9 марта
Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании
Во вторник, 8 марта, на город Мариуполь был совершен вражеский авианалет
Российские войска уничтожили центральную городскую больницу в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин
Президент України Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням. Основні тези виступи глави держави