Появилось жуткое видео авиаудара по детской больнице в Мариуполе (видео) [ Редактировать ]
В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по детской больнице.
Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется, сообщает горсовет.
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