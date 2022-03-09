Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо посилення відповідальності за державну зраду та мародерство.

Закон про посилення відповідальності за держзраду передбачає максимальне покарання за цей злочин у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років до довічного позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією всього майна. При цьому засуджені за державну зраду та диверсії не підпадатимуть під амністію.

Ми забезпечили справедливе та жорстке покарання для тих, хто підриває обороноздатність України й працює в інтересах ворога у воєнний час – малює мітки, надає окупантам інформацію про наші війська, намагається знищити незалежність ту суверенітет нашої держави", – наголосила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Закон про мародерство передбачає кримінальну відповідальність за викрадення на полі бою речей українських захисників.

За словами голови партії "Слуга Народу" Олени Шуляк, мародерство як військовий злочин каратиметься позбавленням волі на строк від 3-х до 10-ти років. Водночас викрадення військовослужбовцями чи цивільними особами української техніки, зброї та речей за межами поля бою утворює склад корисливого злочину проти власності.

Олена Шуляк також додала, що закон посилює відповідні покарання за привласнення чужого майна на полі бою або використання трагічних обставин, бойових дій для власної наживи шляхом пограбування українців, зокрема вбитих або поранених.