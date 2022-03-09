МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов - Шмыгаль [ Редактировать ]
Международный валютный фонд готов рассмотреть вопрос выделения Украине экстренной финансовой поддержки.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Уже за несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов экстренной поддержки", - заявил глава правительства.
Он добавил, что США 8 марта увеличили с 10 до 12 млрд долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который скоро рассмотрит Конгресс.
А Всемирный банк утвердил пакет помощи размером 700 млн долларов. Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении пакета устойчивости в сумме 2 млрд евро поддержки Украине.
Шмыгаль добавил, что на следующей неделе ожидаются первый транш от ЕС.
по теме
В Европейском Союзе рассматривают режим Лукашенко как соагрессора в войне, которую ведет РФ против Украины
Украине предоставят огромную партию станций приема спутникового интернет StarLink
Европейский союз из-за войны России против Украины ввел в действие временный механизм защиты украинских беженцев
Европейский союз подписал меморандум о выделении 1,2 млрд евро для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта, в видеоформате выступил с речью перед депутатами Европейского парламента.