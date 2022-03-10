П’ятнадцятий день війни: останні дані Генштабу [ Редактировать ]
Станом на ранок 10 березня Генеральний штаб ЗСУ публікує останні жанр щодо становища в країні. Про це повідомляється в Facebook.
Розпочато п’ятнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.
Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.
- На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.
- Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.
- На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області), .
- На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.
- Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.
Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.
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