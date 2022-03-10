"Відкриття гуманітарних коридорів": Верещук назвала маршрути [ Редактировать ]
В четвер, 10 березня, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук доповіла про ситуацію з гуманітарними коридорами.
Маршрути
За її словами, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
- Суми-Полтава: Суми – Голубівка – Ольшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
- Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
- Краснопілля-Полтава: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух у колоні приватним автотранспортом.
Також евакуація проводиться маршрутами:
- Ізюм - Лозова
- Маріуполь – Запоріжжя
- Волноваха – Покровськ
- Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель-Київ
- Евакуація проводитиметься автобусами.
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