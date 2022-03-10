Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба заявляет, что наиболее опасными направлениями области остаются Житомирская трасса, направление Бучи, Ирпеня и Гостомеля, Макаров и север Вышгородского района.

По его словам, наиболее активные бои идут на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района. Кроме того, захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и инфраструктура.

Отмечается, что довольно часто раздаются воздушные тревоги почти по всей территории Киевской области, а также продолжается борьба с диверсионными группами.



Кулеба отметил, что гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевщины и напомнил об эвакуации из районов, наиболее пострадавших от российских оккупантов.

"Сегодня планируется проведение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки", - подчеркнул он.