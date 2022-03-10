Зеленский о вступлении Украины в ЕС: мы ждем конкретный сигнал [ Редактировать ]
Лидеры стран ЕС вскоре обсудят вступление Украины в союз. Наша же страна, со своей стороны, ожидает конкретный сигнал и поддержку.
"В эти дни лидеры ЕС собираются, чтобы обсудить войну России против Украины, чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал и мощную поддержку. Потому что это будет справедливо, по-человечески, по - европейски", - заявил Зеленский.
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