Литва призвала ЕС немедленно предоставить Украине статус кандидата [ Редактировать ]
Литовский Сейм единогласно поддержал резолюцию, в которой призывают ЕС незамедлительно предоставить Украине статус кандидата на вступление и начать переговоры о членстве. За соответствующее решение проголосовали 123 депутата.
Об этом сообщает сайт Сейма Литвы.
В резолюции указывается, что Украина начала свой путь движения к членству в ЕС уже более 10 лет назад, а в последние 5 – укрепляет свои связи с Евросоюзом благодаря Соглашению об ассоциации.
Предоставление статуса страны-кандидата, по мнению депутатов Сейма, стало бы важным сигналом поддержки для украинцев, которые борются за будущее свой страны.
"По Украине нужно задействовать ускоренную процедуру принятия в ЕС без промедлений. Принятие в ЕС страны, народ которой продемонстрировал невероятную свободу и решительность в борьбе за европейские ценности, будут вдохновлять и усиливать европейскую семью", - сказано в документе.
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Лайма Люция Андрикене во время представления резолюции в Сейме, назвала войну в Украине – борьбой Давида и Голиафа.
"Пока сейчас продолжаются наши дебаты, в Украине погибают дети, российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, роддома и атомные электростанции. Это борьба Давида и Голиафа, и каждый из нас, как каждое суверенное государство, в том числе ЕС, стоит перед выбором – с кем мы? Не совершили ли мы ошибку, не начав переговоры о членстве ранее?", – сказала она.
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