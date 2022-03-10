В Украине 15 дней идет полномасштабная война со стороны России. Оккупанты обстреливают не только военные объекты, инфраструктуру, но и целятся по жилым домам, садикам, школам и больницам.

Именно сейчас очень важно не пренебрегать своей безопасностью и своей семьи. В особом внимании нуждаются дети, ведь они не могут себя защитить.

В сети была опубликована короткая инструкция о том, что делать, если вы увидели на улице ребенка без сопровождения взрослых, а также что нужно делать, если вы потеряли свое чадо.

Также важно донести своим детям, что сейчас нужно быть предельно внимательными. Дайте ребенку четкие инструкции того, как нужно себя вести, чтобы не потеряться.