Бой под Броварами завершился полным разгромом врагов - Главнокомандующий ВСУ (видео) [ Редактировать ]
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бой под Броварами Киевской области завершился полным разгромом врагов.
Напомним, российские войска наступают на Бровары, чтоб заблокировать Киев с востока.
Напомним, что ВСУ показали с высоты полета, как уничтожают колонну оккупантов под Броварами.
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