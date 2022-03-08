Под Броварами начались бои - ОГА [ Редактировать ]
На территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района Киевской области идут бои. Об этом сообщает Киевская обладминистрация.
- Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура.
- Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области.
- Во всех районах Киевщины идет борьба с диверсионными группами.
- Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самые горячие точки, как только будет объявлен полный режим тишины.
- Гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевщины.
Наиболее опасные направления:
- Житомирская трасса;
- Буча - Ирпень - Гостомель;
- Макаров;
- Север Вышгородского района.
Напомним, что Кадыров опубликовал видео с чеченцами в Бабинцах Киевской области.
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