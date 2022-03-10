ВСУ показали с высоты полета, как разносят колонну российской армии на северо-восточной окраине Киева. Бойцы подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колону.

Бой в Броварском районе - вид сверху. Это результат совместных действий 72-й бригады и бойцов полка "Азов".

Ранее сообщалось о том, что на западной окраине Киева ВСУ подбили пять вражеских танков.