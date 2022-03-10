ВСУ показали с высоты полета, как уничтожают колонну оккупантов под Броварами (видео) [ Редактировать ]
ВСУ показали с высоты полета, как разносят колонну российской армии на северо-восточной окраине Киева. Бойцы подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колону.
Бой в Броварском районе - вид сверху. Это результат совместных действий 72-й бригады и бойцов полка "Азов".
Ранее сообщалось о том, что на западной окраине Киева ВСУ подбили пять вражеских танков.
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