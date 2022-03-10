"Это страшное военное преступление": Боррель о бомбежке роддома в Мариуполе [ Редактировать ]
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал обстрел роддома в Мариуполе страшным военным преступлением.
Об этом в Twitter написал Боррель.
"Мариуполь в осаде. Обстрел роддома российскими войсками - страшное военное преступление. Удары с воздуха по жилым районам и блокирование колонн с гуманитарной помощью российскими войсками должны быть немедленно прекращены. Безопасные коридоры нужны прямо сейчас", - заявил он.
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