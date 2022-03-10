Байден обсудил с Эрдоганом привлечение Кремля к ответственности [ Редактировать ]
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Президент США Джо Байден обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом необходимость привлечения России к ответственности за "агрессию" в Украине.
Об этом сообщает в Twitter президента США.
"Я говорил сегодня с президентом Эрдоганом для координации наших ответов на неспровоцированное нападение России на Украину.
Мы обсудили важность дальнейших международных усилий по привлечению Москвы к ответственности за ее агрессию и поддержке украинского народа, который столкнулся с кризисом", - говорится в сообщении главы США.
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