Президент США Джо Байден обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом необходимость привлечения России к ответственности за "агрессию" в Украине.

Об этом сообщает в Twitter президента США.

"Я говорил сегодня с президентом Эрдоганом для координации наших ответов на неспровоцированное нападение России на Украину.

Мы обсудили важность дальнейших международных усилий по привлечению Москвы к ответственности за ее агрессию и поддержке украинского народа, который столкнулся с кризисом", - говорится в сообщении главы США.