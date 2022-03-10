Украина знала о вторжении России и начала подготовку еще осенью - Данилов [ Редактировать ]
Источник: Maks Levin
Власти Украины знали, что россия нападет и начали готовиться еще в ноябре 2021 года. Об этом заявил секретарь СНБО Украина Алексей Данилов.
Однако, по его словам, на Банковой не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко.
"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", - заявил Данилов.
По его словам, власти понимали, что вторжение состоится, однако не объявляли об этом.
"Потому что это была одна из тактик российской федерации, чтобы здесь начался хаос", - считает Данилов.
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