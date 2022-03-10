Зеленский рассказал, почему считает себя врагом для Путина [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что считает себя врагом №1 для Путина.
Об этом говорится в его интервью для немецкой газеты Die Zeit.
По его словам, в РФ такой способ восприятия реальности - они не видят народ, когда смотрят на государство.
"Они видят главу государства, видят политиков, видят экономических магнатов. Они надеются, что смогут всех купить или запугать, а вот обо мне точно знают – не получится. Поэтому и такая угроза. Все очень просто", - сказал глава государства.
Он также отметил, что в Кремле не ожидали, что все украинцы будут защищать свою страну и эта война станет для нас отечественной.
"Люди Путина просто не знают Украины. Но Украина такая. Когда с тобой Украина, ты чувствуешь себя в безопасности. Это правило, которое стоит изучить и многим на Западе", - сказал он.
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