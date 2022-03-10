Россияне убили больше мирных жителей, чем представителей всех силовых структур – Резников [ Редактировать ]
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В Минобороны говорят, что жертвами русского войска в Украине стали преимущественно гражданские люди. Их убито гораздо больше, чем представителей силовых структур.
Об этом в своем обращении сообщил министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что российские оккупанты начали террористическую войну.
Они ведут себя как преступники и трусы, ведь убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей.
"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинских граждан, чем погибли в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире", – подчеркнул Резников.
Министр подчеркнул, что кремль бомбит школы, больницы и роддома. О ни одной защите не говорится, это – уничтожение
"Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных", – добавил глава Минобороны.
Министр заверил, что списки участников интервенции и их пособников уже есть и никто не останется безнаказанным. Сейчас для украинской власти приоритетом является организация гуманитарных коридоров.
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