Байден запретил поставлять в Россию доллары [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает поставлять в Россию долларовых банкнот. Указ опубликован на сайте Белого дома.
Одним из пунктов указа является запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству России или любому лицу, находящемуся в РФ.
Напомним, что ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро.
Ранее президент России Путин запретил вывозить из России более $10 тысяч.
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