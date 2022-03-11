Под Киевом ВСУ уничтожили вражеский пункт управления (видео) [ Редактировать ]
Под Киевом ВСУ уничтожили вражеский пункт управления в Киевском направлении. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления в Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы!
Напомним, что ВСУ уничтожили в Украине уже третьего генерала российской армии.
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