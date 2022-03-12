В субботу, 12 марта, в 03:50 в с. Квитневое Броварского района Киевской области российские оккупанты обстреляли склад хранения замороженной продукции, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Сообщается, что предварительно жертв и пострадавших нет. Спасатели привлекли 20 человек и 4 единицы техники.