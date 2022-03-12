Под Киевом после обстрела возник масштабный пожар [ Редактировать ]
В субботу, 12 марта, в 03:50 в с. Квитневое Броварского района Киевской области российские оккупанты обстреляли склад хранения замороженной продукции, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Сообщается, что предварительно жертв и пострадавших нет. Спасатели привлекли 20 человек и 4 единицы техники.
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