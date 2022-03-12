На киевском Подоле прогремел взрыв [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
В Киеве на Подоле произошел взрыв, в результате которого произошло возгорание помещения "Сбербанка".
Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат, информация о потерпевших устанавливается.
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