На Миколаївщині ЗСУ затиснули російські окупаційні війська у "кільце" [ Редактировать ]
Військові затиснули окупантів між двома трасами
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
У Баштанському районі Збройні сили України зуміли затиснути російські окупаційні війська у "кільце".
Інформацію підтвердив представник ЗСУ.
За його словами, українські військові знищили понтонну переправу та затиснули окупантів між двома трасами без можливості рухатися
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