Для небажаючих воювати військових росії та Білорусі створили спеціальний сайт [ Редактировать ]
В Україні створили сайт для військових рф та Білорусі, які не хочуть воювати проти українців. Сайт розроблений Кіберполіцією спільно з волонтерами
Ресурс допоможе військовим росії та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.
Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.
Для небажаючих воювати військових росії та Білорусі створили спеціальний сайт
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