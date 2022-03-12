В Україні створили сайт для військових рф та Білорусі, які не хочуть воювати проти українців. Сайт розроблений Кіберполіцією спільно з волонтерами

Ресурс допоможе військовим росії та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України.

Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Для небажаючих воювати військових росії та Білорусі створили спеціальний сайт