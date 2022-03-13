Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за атаки на Яворовский полигон [ Редактировать ]
В воскресенье, 13 марта, глава министерства обороны Алексей Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за атаки на Яворовский полигон
Это новое террористическое нападение на мир и безопасность возле границы ЕС – НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо.
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