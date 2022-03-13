Уряд пропонує скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ [ Редактировать ]
Денис Шмыгаль / Фото: www.kmu.gov.ua
Уряд пропонує скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%. Про це заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.
- Відповідний законопроєкт ми подали у Верховну Раду, аби покращити забезпечення України автомобільним пальним.
- Уряд також веде перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовує нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України.
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