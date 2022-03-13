"Противник определился с основным направлением" - Арестович [ Редактировать ]
На восемнадцатый день войны россии против Украины противник определился с основным направлением боевых действий. Об этом сообщает в ходе брифинга советник Офиса президента Алексей Арестович.
Это зона проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Противник определился с направлением основных усилий, сосредотачивается на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его и наносим мощные ответные удары. Сегодня ночью было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника В Херсонской области. Держится Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевская область. Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и проводит перегруппировку.
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