Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

"Воскресенье, но кто сейчас обращает на это внимание. 8 лет войны, долгой войны на Донбассе. 18-й день полномасштабной агрессии, полномасштабного вторжения России в Украину.

Почти 13 тысяч убитых оккупантов. Это уже больше, чем в обеих чеченских войнах. Они потеряли 74 самолета. Мы понимаем, что у них есть еще. Но мы понимаем, что будет защищаться дальше. Украине не сдаётся...

Уже почти 125 тысяч людей мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. Сегодня ключевое задание - Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша гуманитарная колонна в двух часах от Мариуполя. Всего 80 км.

Мы делаем все, чтобы сломить сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви, они сопровождают этот груз - 100 тонн самого необходимого. Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы груз дошел. Посмотрим, готовы ли в Москве услышать.