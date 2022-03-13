Новый, четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться уже 14 марта. Делегации планируют обсудить прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности для Украины, компенсации нашей стране от РФ и другие темы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Отметим, что он называл две возможные даты новой встречи: 14 или 15-е число.

Вечером в воскресенье, 13 марта, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что новый раунд назначен на понедельник в видеоформате.

Член украинской делегации указал, что среди наших требований будет звучать компенсация от России за принесенные Украине разрушения. Сумма за разрушенную инфраструктуру может составлять миллиарды долларов.

Конкретные детали стороны договорились не разглашать до тех пор, пока все ключевые позиции будут согласованы.