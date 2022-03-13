Российские оккупанты готовятся к десантированию в Одессе - Данилов [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность вторжения врага в Одесскую область с Черного моря.
По словам Данилова, угроза с моря для Одессы не нова. Попытка десантироваться с Черного моря планировалась еще три-четыре дня назад. Однако из-за непогоды враг отошел к оккупированному Севастополю, а теперь возвращается обратно.
"Сейчас есть большое желание начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут и легкой прогулки у них там не будет. Мы понимаем, что там происходит. Ситуация там под контролем, там есть кому их встречать", – добавил секретарь Совбеза.
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