В селе Ставище на Житомирской трассе сегодня ночью обстреляли административные здания. Уничтожено семь строений, пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Ставище выходит прямо на трассу, которая связывает Киев и Житомир.