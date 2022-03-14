В селе Ставище на Житомирской трассе обстрелом уничтожили сеть зданий [ Редактировать ]
В селе Ставище на Житомирской трассе сегодня ночью обстреляли административные здания. Уничтожено семь строений, пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы.
Ставище выходит прямо на трассу, которая связывает Киев и Житомир.
по теме
В Житомирской области около 21:00 6 марта российские войска нанесли авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин Коростенского района. Об этом сообщает ГСЧС Украины
Кроме того, ночью российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска
Кроме того, ночью российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска
Как не подвергнуть себя и других опасности постами в соцсетях Что можно и нельзя публиковать в соцсетях во время тревоги или авиаудара: подробная инструкция
Компания Google в сотрудничестве с украинским правительством внедряет систему оповещения о воздушной тревоге для всех телефонов на ОС Android в Украине. Об этом сообщается в блоге Google