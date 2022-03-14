Гуманитарные коридоры: откуда будут эвакуировать людей 14 марта [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, какие гуманитарные коридоры будут работать 14 марта:
Киевская область:
- Из сел Богдановка и Новая Богдановка в Бровары.
- Из села Победа в Бровары.
- Из села Бобрик в Бровары.
- Из Гостомеля в село Белогородка.
- Из поселков Немышаево и Ворзель в Белогородку.
- Из поселка Дмитровка в село Белогородка.
Луганская область:
- Из Северодонецка в Славянск.
- Из Попасной в Славянск.
- Из поселка Горное в Славянск.
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