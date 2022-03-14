Взрыв в Донецке

В центре Донецка прозвучал мощный взрыв, упали осколки огромного снаряда.

По информации СМИ, была сбита ракета "Точка У". Она упала около библиотеки имени Крупской (недалеко от Дома Правительства).

Горящие осколки - на центральной улице, возле здания ОГА. Город затянуло дымом. РосСМИ сообщают, что в результате взрыва 20 человек погибли, 9 ранены.