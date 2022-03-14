В центре Донецка произошел мощный взрыв, много жертв (видео) [ Редактировать ]
Взрыв в Донецке
В центре Донецка прозвучал мощный взрыв, упали осколки огромного снаряда.
По информации СМИ, была сбита ракета "Точка У". Она упала около библиотеки имени Крупской (недалеко от Дома Правительства).
Горящие осколки - на центральной улице, возле здания ОГА. Город затянуло дымом. РосСМИ сообщают, что в результате взрыва 20 человек погибли, 9 ранены.
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