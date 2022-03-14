Российские военные корабли зашли в Бердянск (фото, видео) [ Редактировать ]
В Бердянск Запорожской области зашли российские военные корабли. В соцсетях местные жители выкладывают фото и видео оккупантских кораблей.
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