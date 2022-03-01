Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую технику на аэродроме Бердянска. Об этом сообщает Телеграм-канал оперативного штаба Бердянского исполкома.

5 минут назад ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У.

Также исполком сообщает, что ночью было сорвано крепление на флагштоке с украинским флагом. Жители Бердянска его восстановили и подняли флаг.

Вместе с тем, людей просят не выходить без необходимости на улицу и позаботиться о своей безопасности.