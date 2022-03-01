ВСУ уничтожили вражескую технику на Бердянском аэродроме [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую технику на аэродроме Бердянска. Об этом сообщает Телеграм-канал оперативного штаба Бердянского исполкома.
5 минут назад ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У.
Также исполком сообщает, что ночью было сорвано крепление на флагштоке с украинским флагом. Жители Бердянска его восстановили и подняли флаг.
Вместе с тем, людей просят не выходить без необходимости на улицу и позаботиться о своей безопасности.
по теме
У мережі повідомили про поширення фейкової інформації про евакуаційні поїзди
У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про начебто мінування складів з аміаком на Сєвєродонецькому «Азоті», преслужба Group DF офіційно зробила заяву
Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис"
За сутки, 28 февраля, вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей
Жители Волновахи просят "зеленый коридор" для эвакуации