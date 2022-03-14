Шмыгаль призвал немедленно исключить Россию из Совета Европы [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он призвал делегации исключить Россию из ПАСЕ из-за военного вторжения в Украину.
"Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Тем, кто безусловно поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где жизнь человека является высшей ценностью", - заявил Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль заявил, что МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов.
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