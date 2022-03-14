Компания Meta Platforms запретила пользователям Facebook и Instagram призывать к убийству и желать смерти главам государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам компании от вице-президента Meta Ника Клегга.

Мы сужаем фокус на том, чтобы четко указать в руководстве, что его никогда нельзя интерпретировать как потворствующее насилию в целом против русских. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства. Мета выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе.

10 марта на фоне российского вторжения в Украину компания изменила политику модерации соцсетей, перестав удалять в некоторых странах призывы к насилию в отношении российских военных и пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Позже такие посты разрешили писать только пользователям из Украины.

На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на сотрудников Meta о публичных призывах к экстремизму, а Генпрокуратура потребовала признать компанию "экстремистской организацией".

14 марта в России заблокировали Instagram на основании "размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан". Facebook заблокирован в РФ с 4 марта.