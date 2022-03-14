В 00:00 часов 14 марта на территории россии интернет-провайдеры начали выполнять требование Роскомнадзора по блокировке Instagram.

Отныне россияне не смогут пользоваться американской социальной сетью, наряду с другими благами западной цивилизации: PayPal, Apple, Google Play, McDonald's, IKEA, Payoneer, Starbucks, KFC, Burger King, а также сервисами и услугами еще 200 других компаний.

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У пользователей было два дня на то, чтобы перенести свои данные на другие платформы. Обойти запрет можно через VPN, но не многие захотят разбираться, как им пользоваться.

Согласно GlobalCheck, доступность сервиса на территории вражеской страны составляет 0%. А значит блокировка уже начала действовать.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show #Instagram is now restricted in #Russia across multiple providers; the popular social network has been banned by internet regulator Roskomnadzor after similar measures taken against Twitter and Facebook



📰 Report: https://t.co/1JIs5peFeO pic.twitter.com/ICunkqkhXF — NetBlocks (@netblocks) March 13, 2022

Роскомнадзор пояснил свое решение заблокировать Instagram в России тем, что в социальной сети якобы "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан российской федерации, в том числе военнослужащих".

Более того, в россии Meta хотят признать экстремистской организацией за то, что в Facebook есть посты с призывами к "смерти российских оккупантов". Недавно социальная сеть исправилась и подобные посты больше не удаляет и не банит пользователей за подобные призывы.

Ранее podrobnosti.ua публиковали список компаний, которые отказались работать на территории россии в связи с вторжением в Украину.

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