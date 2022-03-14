Генсек ООН оценил вероятность ядерной войны [ Редактировать ]
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает, что возможным перспективу ядерной войны. Призвал сохранить безопасность ядерных объектов.
"Перспектива ядерного конфликта, которая ранее немыслима, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - заявил Гутерриш.
Ранее Путин назвал Макрону новые условия для переговоров с Украиной.
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