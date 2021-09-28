Во вторник, 28 сентября, на заседании Генассамблеи ООН, посвященной Международному дню борьбы за денуклеаризацию, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что уровень угрозы применения ядерного оружия в мире достиг максимума за 40 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался уже почти четыре десятилетия.

Он отметил также, что, несмотря на то, что количество ядерного оружия в мире в целом снижается, "мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки вооружений".

Есть признаки надежды. Решение Российской Федерации и Соединенных Штатов продлить договор СНВ-3 и начать стратегический диалог - это позитивный шаг. Также таковым является и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия.

Генсек ООН призвал отказаться от "бесконечного ядерного соревнования".

Прогоним эту нависающую тучу навсегда и возвестим о новой эре диалога, доверия и мира для всех.

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