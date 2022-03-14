Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил механизм рассмотрения иска Украины против РФ в Международном суде ООН в Гааге.

"Нам удалось максимально ускорить все процедуры для того, чтобы 16 числа были провозглашены обеспечительные меры со стороны суда. После этого уже начнется процесс. Он займет больше времени. Я понимаю, что все хотят результата сейчас, но суд нигде не скорый. Впрочем очень важно этот путь пройти, чтобы установить юридическую ответственность россии. Мы обязательно это сделаем. Я не сомневаюсь, что мы одержим полную победу", – заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта.