США готовят новые санкции против России [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки планируют и дальше давить на Российскую Федерацию, чтобы отобрать у агрессора возможность проектировать свою силу в будущем. Штаты могут ввести эмбарго на торговлю и блокировать международные водные пути, как и призвал президент Украины Владимир Зеленский.
По словам заместителя министра финансов США Уолла Адейема, глава Белого дома Джо Байден приказал убедиться в том, чтобы санкции против Российской Федерации не влияли серьезно на союзников и партнеров страны в будущем.
В то же время Штаты и в дальнейшем будут давить на агрессора, чтобы отобрать все ресурсы у главы Кремля Владимира Путина и другой российской элиты.
"А потом мы будем использовать экспортный контроль для снижения их способности проецировать силу в будущем, и все это соответствует тому, о чем нас просил президент Зеленский",- заявил Адейем.
по теме
Действия Путина противоречат Минским соглашениям
США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Об этом заявил президент США Джо Байден
Министр отметил, что под давлением санкций от ЕС, Америки и Великобритании российская экономика уже начала сыпаться
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к народу Украины и отметил, что украинцы "вдохновляют мир" во время борьбы с военной агрессией России
О судьбе городского главы Днепрорудного Евгения Матвеева пока нет информации