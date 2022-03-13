Франция объявила новый пакет санкций против России [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет ограничительных мер против России. В эфире радиостанции France Inter дипломат заявил, что санкции начнут действовать с этого воскресенья, 13 марта.
В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию - ред.), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов.
Напомним, что США запретили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Также в Россию запрещено поставлять доллары.
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