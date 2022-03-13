Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет ограничительных мер против России. В эфире радиостанции France Inter дипломат заявил, что санкции начнут действовать с этого воскресенья, 13 марта.

В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию - ред.), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов.