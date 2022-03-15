Великобритания расширяет список санкций против россии. В новый список войдут запреты на экспорт, повышенные тарифы на российские товары и готовится еще один список против российских олигархов и бизнесменов.

Об этом сообщает The Guardian.

Будет введен запрети на экспорт в россию предметов роскоши, включая моду и ценные произведения искусства. На основные российские товары будет повышен тариф – в частности, на водку и меха.

Также Великобритания собирается отказать россии и Беларуси в доступе к тарифу самого благоприятного для сотен экспортных компаний – ключевому преимуществу членства во Всемирной торговой организации.

На этой неделе ожидается принятие закона об экономических преступлениях и после будет объявлено о новых санкциях в отношении отдельных олигархов и представителей элиты, а также предприятий, политиков и организаций.

Все товары на сумму 900 млн фунтов стерлингов будут облагаться дополнительными тарифами – в качестве нового барьера для торговли с рф. Эти изменения вступят в силу на следующей неделе.

В список товаров, на которые будет распространяться дополнительная 35% пошлина вошли: российские меха, водка и другие спиртные напитки, белая рыба, промышленные товары – удобрения, шины и цемент.

Запрет на экспорт коснется также и автомобилей класса люкс, модную одежду высокого класса, произведения искусства.

Минфин Великобритании заявил, что больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в россию или Беларусь.

Без государственной поддержки экспортных товаров любая финансовая поддержка со стороны частного сектора станет практически невозможной.

В министерстве торговли сообщили, что уже 54 лицензии на экспорт в Россию были добровольно переданы британским предприятиям.

Кроме того, ожидается введения дополнительных санкций, которые будут объявлены позже. Глава МИД Британии Лиз Трасс пообещала составить "расстрельный список" еще сотен олигархов, представителей российской элиты, политиков, предприятий и организаций.

"Лиз перевернула небо и землю, чтобы принять этот закон. Это поменяет нашу способность вводить санкции против россии и действовать дальше и быстрее, чем раньше", - сообщает источник в правительстве.