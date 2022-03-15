НАТО проведет чрезвычайный саммит касаемо войны в Украине [ Редактировать ]
Источник: Reuters
НАТО проведет саммит касаемо войны на территории Украины уже 24 марта. Встречу членов Альянса посетит также и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Я созвал чрезвычайный саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать держаться вместе",- пишет Столтенберг.
За словесно пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, саммит также посетит и Джо Байден. Президент США присоединится к обсуждению усилий по сдерживанию российской агрессии на территории Украины.
по теме
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нападение России на Запорожскую атомную электростанцию показало, насколько важно остановить войну
Министр обороны Украины Алексей Резников завтра посетит встречу министров стран-членов НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 16 марта, отправится с визитом в Москву
Украинцев призвали не распространять во время войны информацию в социальных сетях, которую российские оккупанты могут использовать для корректировки своего огня
О судьбе городского главы Днепрорудного Евгения Матвеева пока нет информации