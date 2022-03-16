Зеленский снова призвал НАТО закрыть небо над Украиной [ Редактировать ]
Каждая российская ракета, ударившая по нашей стране, является ответом на старый вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Об этом написал в своем Telegram-канале президент Украины Владиимир Зеленский.
Если бы были открыты (двери НАТО - ред.), если бы это было честно, нам не пришлось бы убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть. Закрыть от смерти, которую несут российские воздушные силы.
Напомним, что две трети российских ракет попадают в гражданские объекты.
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