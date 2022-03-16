Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге рассказал, что российские военные в основном попадают в гражданские объекты.

Арестович отметил, что наши войска за последние сутки также бомбили оккупантов.

В частности, речь идет о 7 ракетно-артиллерийских и авиационных ударах по группировкам противника.

В результате обстрелов врага удалось уничтожить по меньшей мере три самолета, один вертолет, а также несколько крылатых ракет. В ответ на это россияне также продолжали обстрелы, в том числе "Искандерами".

"Ракетами повреждены гражданские объекты, что явилось визитной карточкой второй армии мира. Армии россии, рассказывающей на своих пропагандистских каналах, что она исключительно ювелирно работает", – подчеркнул он.

Арестович отмечает, что две трети вражеских ракет попадают в гражданские объекты. И делается это, по его мнению, вполне осознанно.