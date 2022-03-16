Обломки сбитой над Киевом ракеты "Калибр" упали возле "Охматдета" (фото) [ Редактировать ]
В Киеве обломки крылатой вражеской ракеты "Калибр", которую сбили силы украинской ПВО, повредили чердак и верхние этажи одного из домов на улице Гаврилишина.
Ракету сбили в 06:08 в 500 метрах от детской больницы "Охматдет".
"В очередной раз восхищаюсь работой наших сил ПВО… Если бы ПВО не сбило крылатую ракету в воздухе, последствия были бы гораздо более трагичными", – отметил Антон Геращенко.
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