В Киеве обломки крылатой вражеской ракеты "Калибр", которую сбили силы украинской ПВО, повредили чердак и верхние этажи одного из домов на улице Гаврилишина.

Ракету сбили в 06:08 в 500 метрах от детской больницы "Охматдет".

"В очередной раз восхищаюсь работой наших сил ПВО… Если бы ПВО не сбило крылатую ракету в воздухе, последствия были бы гораздо более трагичными", – отметил Антон Геращенко.